Disney confirma nueva película de Los Simpson, a casi dos décadas del exitoso filme original

Disney anunció oficialmente que está trabajando en una nueva película basada en Los Simpson, la icónica serie animada creada por Matt Groening.

Este nuevo proyecto cinematográfico marcará el regreso de la familia amarilla a la pantalla grande, 18 años después del estreno de su primer largometraje en 2007.

La película original fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de 536 millones de dólares a nivel mundial. Desde entonces, los fanáticos han esperado una secuela, y ahora, con el respaldo de Disney tras la adquisición de 20th Century Fox, esa posibilidad se ha hecho realidad.

Los Simpson, considerada una de las series más influyentes de la televisión, acumula más de 35 temporadas al aire y más de 750 episodios emitidos, manteniéndose vigente a lo largo de generaciones. El anuncio ha generado gran expectación entre los seguidores de la franquicia.

"Los Simpsons llegarán a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027", adelantaron los estudios, junto a una imagen de la mano de Homero con una dona y el número "2".

PURANOTICIA