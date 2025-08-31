Disney confirma nueva entrega de La Era del Hielo tras casi una década

Después de casi una década, los personajes de "La Era del Hielo" volverán a la pantalla grande. Los estudios 20th Century Studios, hoy bajo el alero de Disney, confirmaron que en 2027 se estrenará la sexta entrega de la exitosa franquicia, titulada "Ice Age: Boiling Point".

Será el primer largometraje de la saga producido íntegramente por Disney, luego de que Blue Sky —el estudio creador original y subsidiario de la extinta 20th Century Fox— fuera cerrado en 2021 tras la pandemia. La última cinta, La Era del Hielo: Choque de mundos, llegó a los cines en 2016.

Entre los detalles revelados, se anunció el regreso de las voces originales: Ray Romano, John Leguizamo y Denis Leary volverán a dar vida a “Manny”, “Sid” y “Diego”. Sin embargo, la trama aún se mantiene en reserva.

La película ya tiene fecha de estreno confirmada: llegará a los cines el 5 de febrero de 2027, abriendo un nuevo capítulo en una de las sagas animadas más queridas por el público familiar.

PURANOTICIA