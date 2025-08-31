Disney confirma nueva entrega de La Era del Hielo tras casi una década

Click acá para ir directamente al contenido
Será el primer largometraje de la saga producido íntegramente por Disney, luego de que Blue Sky —el estudio creador original y subsidiario de la extinta 20th Century Fox— fuera cerrado en 2021 tras la pandemia.

Domingo 31 de agosto de 2025 09:28
Después de casi una década, los personajes de "La Era del Hielo" volverán a la pantalla grande. Los estudios 20th Century Studios, hoy bajo el alero de Disney, confirmaron que en 2027 se estrenará la sexta entrega de la exitosa franquicia, titulada "Ice Age: Boiling Point".

Será el primer largometraje de la saga producido íntegramente por Disney, luego de que Blue Sky —el estudio creador original y subsidiario de la extinta 20th Century Fox— fuera cerrado en 2021 tras la pandemia. La última cinta, La Era del Hielo: Choque de mundos, llegó a los cines en 2016.

Entre los detalles revelados, se anunció el regreso de las voces originales: Ray Romano, John Leguizamo y Denis Leary volverán a dar vida a “Manny”, “Sid” y “Diego”. Sin embargo, la trama aún se mantiene en reserva.

La película ya tiene fecha de estreno confirmada: llegará a los cines el 5 de febrero de 2027, abriendo un nuevo capítulo en una de las sagas animadas más queridas por el público familiar.

PURANOTICIA