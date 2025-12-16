Disney apuesta por el villano de La Bella y la Bestia: Gastón tendrá su propio spin-off en acción real

Disney vuelve a sacudir el mundo del entretenimiento con un ambicioso spin-off en acción real centrado en Gastón, uno de los villanos más icónicos de La Bella y la Bestia.

Según informó Variety, la compañía busca explorar la historia desde la perspectiva del antagonista, un giro que promete polémica entre los fanáticos del clásico animado.

El guión estará en manos de David Callaham, conocido por su trabajo en la más reciente película de Godzilla, señaló el medio especializado. Hasta ahora, el estudio no ha dado pistas sobre quién asumirá la dirección, dejando claro que el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

"La Bella y la Bestia", basada en un cuento popular francés, se estrenó en 1991 y se convirtió en la película más taquillera de Disney en su época. En 2017, la compañía lanzó una versión musical en acción real protagonizada por Emma Watson, que también alcanzó un notable éxito comercial.

Gastón es el típico villano arrogante y musculoso que insiste en conquistar a Bella a pesar de su constante rechazo. En la versión de 2017, el personaje fue interpretado por Luke Evans, aunque Variety asegura que un nuevo actor tomará el relevo en esta próxima producción derivada.

Este anuncio se enmarca dentro de la estrategia de Disney de revisitar sus clásicos animados con adaptaciones en acción real, una jugada que ha generado opiniones encontradas. Mientras que proyectos como Blancanieves resultaron ser un fracaso financiero, otros títulos como La Bella y la Bestia (2017), El Rey León y Aladdín (2019) se convirtieron en éxitos multimillonarios.

