Disley Ramos desclasifica cita con chef Benjamín Nast: "Sí tuvimos una conexión"

Si bien, la cocina fue el tema central del programa de Chilevisión, «Top Chef VIP», lo cierto es que muchos de los comentarios que se generaban traspasaban los alimentos.

En específico, uno de los temas más recurrentes que abordaban los televidentes decía relación con el constante coqueteo entre una participante y un chef.

Hablamos de la influencer Disley Ramos y el cocinero Benjamín Nast, quienes ni siquiera hacían el intento por ocultar el flirteo entre ambos.

Y como nadie sabía si lo que transmitían en pantalla era real o sólo un juego, los rumores comenzaron a disiparse durante una entrevista a la actriz de profesión.

En el programa web de Pamela Díaz, «Sin editar», se le consultó por el tema, confesando que sí tenían "onda", pero que finalmente no se concretó nada.

“No (pasó) nada, o sea, teníamos conexión, sí”, dijo. Al ser consultada si se habían besado, la ex concursante de «Top Chef VIP» indicó que "este programa está grabado y nosotros tuvimos mucha onda, pero solo en programa".

"Era algo muy televisivo, no más, no era algo externo”, dijo Ramos.

También contó que "cuando el programa terminó, sí tuvimos una conexión, un poquito, pero no fue más allá. Tuvimos una cita una vez".

No obstante, reiteró que "no pasó nada y no pasó más allá" porque el chef aún estaría interesado en su ex pareja y porque la actriz tenía un viaje programado.

“Tenía un viaje y cosas que hacer. Quizás mis metas eran otras en ese sentido y no aguantó mucho mi compadre y volvió (con su ex). No era para mí", sentenció.

