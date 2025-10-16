Discusión sin filtro entre Arenita y Laura Bozzo marca nuevo episodio de “El Internado”

El internado ya vivió su tercer capítulo y su primera actividad de nominación, la cuál no estuvo exenta de polémicas.

Y es que la ex chica Yingo, Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, no se guardó nada al momento de responder una pregunta formulada por Tonka Tomicic.

“Efrén y Laura” respondió Natalia, después de que Tonka le preguntara por los dos participantes que ella creía no debían estar en El Internado.

Los argumentos de Arenita en relación al nombramiento de sus compañeros fueron claros: “Una de ellas hace una vibe media extraña en el grupo y para mí es importante la lealtad“.

Laura Bozzo, mencionada en la actividad, no tardó en reaccionar diciendo: “¿Y tú eres tan leal que atacas a una de tu equipo, o sea, yo soy la estúpida que quería votar contra alguien de mi equipo y por lealtad no lo hice, y tú vienes acá a hablar y no sabes nada de mí? Ándate al c…“

Pero el conflicto no finalizó ahí, la molestia de Arenita también se hizo notar cuando llamó “señora” a la conductora de la televisión peruana, provocando la respuesta inmediata de esta última.

“Señora es tu madre, porque yo soy soltera, soy señorita”, fueron algunos de los reclamos de Bozzo.

El conflicto parecía superado y Arenita continuó con sus argumentos sobre la nómina de su compañero de encierro, Efrén Reyes, señalando que: “simplemente, porque no le creo al 100%, porque he conocido hombres que son mentirosos”.

Laura nuevamente reaccionó a las palabras de la ex chica Yingo, “tú no has aprendido nada”, señaló. El contraataque no se hizo esperar y Arenita le responde: "y usted tampoco, señora, se comporta como una niñita de cinco años”.

En plena discusión Laura la hace callar, para posteriormente abordar el pasado amoroso de Natalia, específicamente su relación con Karol Lucero: “con razón tu novio te dejó y se fue con otra”, finalizando con “sabes qué, ándate a la m… A mí no me vas a faltar el respeto”.

Arenita explotó, llamándola “vieja de m….”, agregando “no has aprendido nada en los 90 años que ya tienes”.

