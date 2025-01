Director del Festival de Viña desmiente a Bombo Fica por millonarios pagos a artistas internacionales: “Es una tontera enorme”

El comediante nacional Daniel “Bombo” Fica, arremetió con todo en contra de la organización del Festival de Viña del Mar, asegurando que la productora Bizarro, a cargo de la realización del certamen viñamarino, lo habría ignorado por completo, esto tras demostrar su descontento por la cifra que le habían ofrecido en versiones anteriores, y la diferencia que existía en el pago para artistas nacionales, comparado con lo que es ofrecido para artistas internacionales.

“Yo estoy por dignificar al arista chileno, que aquí tiene que haber una proporción. ¿Por qué yo tengo que recibir menos del 5% de un artista extranjero cuando yo tengo una trayectoria de casi 40 años de carrera? Desde 2012 a la fecha, he sido el artista que más rating ha marcado”, fueron parte de las palabras del humorista en conversación con el programa “Plan Perfecto” de Chilevisión.

Las declaraciones de “Bombo” Fica no pasaron desapercibidas, y quien alzó la voz fue precisamente uno de los ejecutivos de la productora Bizarro, Daniel Merino, quien sostuvo de forma tajante que el comediante “miente” de forma reiterada.

“Pocas veces respondo algo a quienes hablan mal de nosotros, y respeto mucho el trabajo que hacen los comediantes, pero lo que hace constantemente Bombo Fica en televisión o medios es algo que no está bien”, comenzó relatando Merino a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram.

En esta línea, el director del evento veraniego sostuvo que “esta persona miente al decir que a una artista mundialmente reconocida le pagaron 800M (lo que es totalmente falso) y se queja sobre que a él le ofrecieron mucho menos por ir a Viña, es una tontera enorme. Y compararse con ella, es aún más aberrante porque hacen cosas totalmente distintas”.

“¿Hasta cuando para validarse hay que hablar mal o usar de argumentos a otros, o de quienes hacen algo distinto? Efectivamente, un artista mundial cobra más (no la cifra que él dice) y esto es porque tiene un staff de 70 personas, viaja con su carga en aviones y camiones; paga vuelos, honorarios de su staff, impuestos al fisco por ser extranjero sobre sus honorarios, y muchos gastos, no puede ganar lo mismo que un comediante que no tiene ninguno de esos gastos”, añadió en su escrito.

En este contexto, Merino continuó relatando en sus redes sociales que “un artista internacional, que tiene características como las que describí arriba, con suerte se queda con un 5% de ganancia, otros mientras tanto invierten el 100% de lo que le pagamos en traer equipamiento, y muchos recursos para dar un show espectacular”.

“No he tenido el placer de conocer en persona a Bombo, nunca alguien de Bizarro se ha reunido con él, ni le ha hecho una oferta, sin embargo para él es fácil constantemente hablar mal de nosotros y nuestro trabajo sin conocernos”, agregó.

“Espero algún día poder conocerlo, mostrarle algunos documentos y que vea que está equivocado, y como no tiene la información correcta dice que cosas que no son verdad”, concluyó.

PURANOTICIA