Director del Festival de Viña arremete contra Julio César Rodríguez y lo tilda de “picado”

Este viernes comenzó con fuerza la previa del Festival de Viña del Mar. Desde el Hotel Sheraton Miramar, los altos mandos del certamen ofrecieron una conferencia de prensa en la que el director ejecutivo del evento, Daniel Merino, envió un directo y feroz mensaje a Julio César Rodríguez.

En medio de la conversación sobre el rating y las estrategias de los canales de la competencia —como el Festival de Comedia que emitirá Chilevisión completamente en vivo— Merino abordó el posible impacto en los números del espectáculo de la Quinta Vergara.

“El centro del Festival de Viña y donde nace el Festival de Viña, la esencia, el corazón del festival son las competencias, por eso que cada año se le dedica más tiempo, más presupuesto, mejores búsquedas de talento, porque el festival está sostenido sobre la competencia”, señaló.

En esa línea, enfatizó que “el día en que el Festival de Viña pierda la competencia va a ser un festival más y eso es lo que no puede pasar”, agregando que “en ese camino es que estamos disponibles a sacrificar rating si es necesario a cambio de que las tradiciones se mantengan, de que las competencias estén en su lugar”.

El director ejecutivo también destacó ajustes realizados por Mega tras la edición anterior. “Se hicieron correcciones en Mega, a propósito del año pasado y este año los ejecutivos decidieron mantenerlo y es que las competencias están apoyadas por el humor y eso hace que las competencias tengan un rating súper alto”, explicó.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Merino se refirió directamente a Julio César Rodríguez, animador y director de programación de Chilevisión. “No tenemos ninguna duda que, a pesar de que el picado de Julio César, porque no tiene festival, trató de hacer algo, no le va a resultar, así que aprovecho de enviarle ese mensaje a mi amigo Julio César”, lanzó sin filtro.

Así, en la antesala del evento, el cruce de declaraciones suma tensión a la disputa por la audiencia y deja en claro que la competencia televisiva será uno de los condimentos de esta nueva edición del certamen viñamarino.

