Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Director de Superman elogia a Chile y recuerda sus vacaciones en la Patagonia

Director de Superman elogia a Chile y recuerda sus vacaciones en la Patagonia

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Durante la premiere de la segunda temporada de la serie Peacemaker, el cineasta conversó con la influencer Pancha Sky y no dudó en revelar: “Mi lugar favorito en el mundo es la Patagonia chilena, es lo mejor”.

Director de Superman elogia a Chile y recuerda sus vacaciones en la Patagonia
Domingo 7 de septiembre de 2025 11:11
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El reconocido director James Gunn, responsable de películas como Guardianes de la Galaxia y la más reciente versión de Superman, sorprendió al declarar su admiración por los paisajes del sur de Chile.

Durante la premiere de la segunda temporada de la serie Peacemaker, el cineasta conversó con la influencer Pancha Sky y no dudó en revelar: “Mi lugar favorito en el mundo es la Patagonia chilena, es lo mejor”.

Gunn contó que estuvo de vacaciones en nuestro país junto a su esposa, Jennifer Holland, y recordó con entusiasmo algunas de las experiencias que vivieron en la zona. “Jen y yo fuimos y pasamos mucho tiempo ahí. Fuimos en kayak por los glaciares, fue simplemente increíble”, relató.

El director, que ha conquistado a la audiencia con sus historias de superhéroes, fue aún más enfático al describir la experiencia: aseguró que la Patagonia chilena es “el lugar más hermoso del planeta”.

PURANOTICIA