Director de Romané, Vicente Sabatini, se refirió a la crisis de TVN: “Para salvarlo se necesita un proyecto, no solo tapar deudas”

El director nacional y creador de reconocidas teleseries chilenas (Romané, Pampa Ilusión, entre otras), Vicente Sabatini, lanzó duras críticas a su ex casa de trabajo, TVN.

Y fue en una entrevista con Alfombra Roja, donde el director, quien actualmente trabaja en el Consejo Nacional de las Culturas, Artes y e Patrimonio, habló sobre la delicada situación financiera que está enfrentando el canal mencionado, donde lo describió como algo “destructivo”.

"Entiendo la necesidad de salvar TVN, pero para salvarlo hay que instalar un proyecto detrás (...) No es solo un problema de que le entra poca plata, entonces se endeuda y se endeuda... Esa es la consecuencia", declaró Sabatini

Luego, el director fue consultado sobre la posibilidad de privatizar el canal, donde señaló que: "No dicen nada. A la política no le importa la televisión pública".

"Está perdido TVN, no existe. Lo que hay ahí es nada. Este gobierno nunca tuvo un proyecto. Nunca tuvo tres ideas juntas para Televisión Nacional", agregó lamentado.

Por último, Sabatini abordó el papel de Francisco Vidal como presidente del directorio de TVN, señalando una falta de compromiso por parte del ámbito político.

"En general, el mundo político no tiene una respuesta buena para la televisión", cerró.

Cabe recordar que Televisión Nacional cerró el año 2024 con pérdidas de $18.534 millones.

