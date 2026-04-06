Director de Miss Universo Chile dispara contra Inna Moll: “Debe enaltecer su concurso”

En un live de Instagram, el director de Miss Universo Chile, Eugenio Manzur, no se guardó nada y arremetió sin filtro contra la modelo chilena, Inna Moll, dejando claro que la relación está lejos de ser cordial.

En plena transmisión, Manzur disparó directamente contra la Miss Universo Chile, cuestionando su forma de comunicarse y acusándola de opinar desde una visión completamente distorsionada sobre el manejo del certamen.

La polémica surge en medio de versiones que apuntaban a una supuesta falta de preparación y recursos durante la participación de Moll, algo que el director negó tajantemente, marcando distancia con cualquier crítica hacia la organización.

"Nosotros prácticamente lo dimos todo", afirmó Eugenio, dando la cara por la gestión del equipo y asegurando que a la candidata no le faltó apoyo ni herramientas en ningún momento.

Pero eso no es todo, ya que el momento más tenso vino después. Visiblemente molesto, Manzur cuestionó el rol que —según él— deben cumplir las representantes, deslizando una crítica directa por la forma en que se ha expuesto la interna del certamen.

"Una miss debe enaltecer su concurso. Si no lo hace, tiene el poder de tirarlo para abajo", sostuvo Manzur.

Finalmente, el director de Miss Universo Chile, cerró su crítica con una potente frase, apuntando directamente a la controversia sobre privilegios dentro del concurso de belleza.

"Aquí no le va a ir mejor a la que tiene más cosas. Hay niñas que sin recursos han llegado lejos igual", agregó Eugenio Manzur.

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