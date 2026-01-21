Dinero y sueños opuestos: el verdadero motivo detrás del quiebre entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

El distanciamiento entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela sigue dando que hablar en la farándula. Lo que en un principio se vendió como una separación tranquila, sin terceras personas ni escándalos, ahora empiezan a revelar la verdadera razón.

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, la relación se terminó por la diferencia en sus visiones de vida. "No hubo una separación traumática, no hubo terceras personas... Se puede explicar en sencillo que tienen paradas diferentes frente a la vida, expectativas diferentes, proyectos diferentes", aseguró.

Pero las discrepancias no se limitarían solo a la filosofía de vida. Gutiérrez también apuntó a la diferencia de edad como un factor que desgastó la pareja. "A veces uno se cansa de ser la mamá de la pareja. Uno es para ser pareja y no para ser mamá. La diferencia de edad también pesa en algún momento del proyecto de vida", señaló.

Dinero, el gran detonante

En Zona de Estrellas, Hugo Valencia reveló que los problemas financieros podrían haber sido la gota que colmó el vaso. "Algo a él lo estaba llevando a sobregirarse y esto, obviamente, como en cualquier pareja, tiene implicancia en la familia", comentó.

El periodista no dudó en describir el caos en la economía del actor. "Habla de un absoluto descontrol, lo vamos a decir de esta manera, en los gastos de cuentas corrientes de Gonzalo Valenzuela", agregó.

Y aunque Kika Silva habría intentado acompañarlo, el panorama se volvió insostenible. "Kika lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo. La situación, al parecer, y a la fecha, sería insostenible el nivel de gastos y deudas por algún tema en particular que Gonzalo, si él quiere, lo comentará y Kika también, en el que habría incurrido él", afirmó Valencia.

Distintos planes de vida familiar

Otro punto que habría tensado la relación fueron sus distintos planes de vida familiar. "Tiene que ver con las expectativas de familia que tenía Kika Silva versus las que tenía Gonzalo. Ninguna es mejor que otra, solo que eran diferentes. El tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos asuntos que todavía no estaban resueltos", explicó Valencia.

El portal Glamorama complementó esta versión: Kika Silva quería convertirse en madre, mientras que para Gonzalo Valenzuela ese paso no estaba dentro de sus prioridades, mostrando un choque de intereses que podría haber sido definitivo.

