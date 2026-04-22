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Disley Ramos arremete contra Claudio Valdivia por confirmar que durmieron juntos: “A capilla”

Disley Ramos arremete contra Claudio Valdivia por confirmar que durmieron juntos: “A capilla”

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La influencer no se guardó nada y en pleno Fiebre de Baile se fue en contra del exchico reality, donde señaló “qué tiene que saber de mi vida e irse a meter también”.

Disley Ramos arremete contra Claudio Valdivia por confirmar que durmieron juntos: “A capilla”
Miércoles 22 de abril de 2026 13:13
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Fiebre de Baile suma un nuevo escándalo. La influencer Disley Ramos explotó sin filtro contra Claudio Valdivia, luego de que el exfutbolista se fuera de lengua en pantalla y confirmara que ambos habrían pasado la noche juntos.

El momento incómodo no pasó desapercibido y fue la propia Raquel Argandoña quien salió al paso. En pleno rol de jurado, la “Quintrala” lo frenó en seco por su falta de códigos: "Le voy a dar un consejo: si la mujer no dice el nombre de con quién durmió, es muy feo que usted diga que fue usted", disparó, rematando con una nota 4 que dejó claro su punto.

Pero el verdadero golpe vino después. Tras presentarse al ritmo de Los Charros de Lumaco, Disley no se guardó nada y aprovechó las preguntas de Diana Bolocco para lanzar su descargo debido a la incómoda situación. Cuando le consultaron por relaciones complicadas, no dudó en responder: "Sí, he tenido romances complejos, pero si se portan mal los mando a la con...", soltó, desatando reacciones inmediatas.

Pero eso no fue todo, ya que Disley fue aún más directa sobre su vínculo con Valdivia: "Altiro, no más, ya mandé uno a capilla. A Claudito, está en capilla". Una frase que cayó como bomba en el estudio y que dejó al exfutbolista en una posición más que incómoda.

Además, evidentemente molesta, la influencer cuestionó abiertamente la actitud de su compañero, dejando en claro que no está dispuesta a que hablen de su vida privada 

"Por supuesto, qué anda confirmando (...) qué tiene que saber de mi vida e irse a meter también, a capilla", cerró Ramos, marcando distancia.

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