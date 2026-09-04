“Dile que saque la voz”: Camila Nash destapa la llamada secreta de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta tras su ingreso a reality

Una explosiva confesión remeció la convivencia en “¿Volverías con tu ex? 2”. Durante una distendida conversación con Manuel González y Tom Brusse, previa a una actividad de baile, Camila Nash arremetió contra Valentina “Guarén” Torres y reveló un desconocido antecedente que involucra directamente a los padres de Nicolás Solabarrieta.

Todo comenzó cuando el periodista español le preguntó a Nash si mantenía una mala relación con alguna de sus compañeras dentro del encierro. La exchica reality no dudó en apuntar contra la influencer.

“Sí, con la Guarén, me carga. Todos aquí son caretas”.

Al ser consultada sobre el origen de su molestia, Nash recordó la cercanía que mantuvo con Fernando Solabarrieta luego de participar junto a él en el programa “El Internado”. Según relató, tanto el periodista como Ivette Vergara se habrían contactado con ella antes de que ingresara al reality.

“A mí me habló hasta la madre antes de que yo entrara. Me habló la Ivette, me habló Fernando, todos. Y después me dicen ‘¿de qué fuente?’, cachai o no”, comentó.

Ante la duda de Manuel González sobre si los padres de Nicolás Solabarrieta tenían una mala relación con la influencer, Nash entregó detalles sobre la postura que, según afirmó, le habrían manifestado respecto de los conflictos de la pareja.

En ese contexto, acusó que los padres del futbolista le habrían hablado de supuestas infidelidades de la “Guarén” que no habrían sido expuestas públicamente.

“No sé si no la quieren, pero me dicen ‘¿por qué él no se defiende y cuenta que ella también le fue infiel?’”, afirmó.

En la misma línea, Camila Nash reveló cuál habría sido la petición concreta que el matrimonio le realizó antes de que ingresara al programa, relacionada directamente con Nicolás.

“A mí lo único que me dicen es: ‘Dile que se defienda, que saque la voz’. Porque ella es súper manipuladora, está todo el rato limpiando su imagen”, remató.

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