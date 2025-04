Difunden audio de Hernán Calderón hablando sobre su hijo Nano y la necesidad de internarlo: "Me mata a mí o mata a la Kel"

En el último capítulo de Que te lo Digo, revelaron un polémico audio de Hernán Calderón Salinas, que le envió a su abogado, donde hablaba sobre la estrategia legal que tomarían en la querella de intento de homicidio en agosto del 2020 por parte de su hijo.

Recordemos que Nano fue formalizado por agredir con un arma blanca a su padre.

Además, en la conversación, abordaron otro temas, tal como el presunto abuso sexual denunciado por Rebeca Naranjo, pareja de Nano.

En el audio, Calderón padre afirma que fue un invento del joven esta grave acusación.

“No van a poder probar nada. Un supuesto agarrón de un cachete del traste”, dice. Y agrega:“Mira, gracias a Dios la vida ha sido generosa conmigo en muchos aspectos. Y si quiero tener una mujer no necesito acosar a ninguna huevón, perdona que lo diga así de claro”, afirmó.

Por otro lado, Calderón Salinas relató su versión de los hechos previos al ataque sufrido en 2020 por parte de Nano y criticó la actitud que ha tenido Raquel Argandoña, madre del joven.

“Mira, si tú me preguntas como ser humano, lo que yo hubiera esperado es que la madre hubiera intervenido fuertemente(...) Pero no empezar a amenazar al padre con que le van a montar una querella falsa de abuso sexual”, expresó el abogado.

Luego, informó que durante los meses previos a la agresión, Nano se mostraba completamente normal e incluso mantenía contacto con él.

“Cuando él me disparó la bala el 5 de junio y cuando vino a matarme fue el 11 de agosto. Y durante esos dos meses, él me escribía con toda calma: ‘Papá, me puedes ver el traspaso del teléfono celular’... Mentira, estaba preparando todo para venir a matarme. Esa es la verdad”, relató el padre.

Al ser consultado por su abogado sobre por qué él cree que su propio hijo hizo todo esto, respondió: "Todos dicen que era por la plata, mira prefiero ni pensarlo, pero indudablemente pero yo tengo todas las pruebas de cómo me trataban ambos (Nano y Rebeca)".

Calderón Salinas también expresó su temor de que su hijo pueda hacerle daño a alguien más de sus cercanos si es que no recibe la atención médica necesaria.

"El tiene que entrar a un tratamiento psiquiátrico con tratamiento de impulso. El día de mañana o me mata a mí o mata a la Kel o mata a la misma mina la Rebeca", añadió.

“Hernancito primero tuvo una confrontación y amenazó de muerte a su hermana, la hizo mierda públicamente. Al año siguiente hizo pública y amenazó de muerte a su madre, y al tercer año amenaza de muerte a su padre, le dispara (...) después lo va a acuchillar y desarrolla una mala estrategia, asesorado por no sé qué abogado”, manifestó.

Finalmente, Hernán Calderón Salinas dio un mensaje fuerte y directo a Raquel Argandoña.

“No puedo seguir apoyando a un hijo, para llevar sobre mi conciencia de que a él lo maten en una reacción, o que mate a uno de mis hijos o mate a una tercera persona (...) Por una vez reacciona como una buena madre y preocúpate de internar en un tratamiento a Hernán".

PURANOTICIA