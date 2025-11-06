Diego Venegas se rinde y deja la música tras polémica con Ignacia Michelson: "Sí me afecta lo que se está diciendo de mí"

Diego Venegas, exparticipante del reality de Mundos Opuestos, decidió poner fin a su carrera musical antes de despegar, cansado de los comentarios malintencionados y de las polémicas que lo persiguen desde su ruptura con Ignacia Michelson.

El influencer anunció su decisión en sus redes sociales donde se le ve emocionalmente golpeado, confesando que las críticas y el ruido mediático lo superaron. Venegas reconoció que el proyecto musical que lo tenía ilusionado nació “desde el corazón”, inspirado en su ex Nacha, pero terminó convertido en un blanco de burlas y cuestionamientos.

Todo esto ocurre luego de las filosas declaraciones de Nacha, quien —sin filtro— aseguró que “gracias a mí está donde está”, dejando entrever que su ex se habría colgado de su fama. La frase no solo encendió las redes, sino que también habría sido la gota que rebalsó el vaso para que Diego dijera adiós a su incipiente carrera artística.



"Quiero contarles una decisión que tomé", comenzó diciendo el influencer.

"He estado pensando, y a la larga sí me afecta lo que se está diciendo de mí, que digan que me he intentado aprovechar de alguien, cuando nunca ha sido así. Yo todo lo que hice, lo hice de corazón", agregó.

Luego, notoriamente afectado, señaló: "Tomé la decisión de alejarme de la música completamente. Mi transición sí fue por una persona a la que yo le dediqué un tema, y no quiero que esa persona salga diciendo que sin ella yo no sería nada".

"Así que quiero dejar esta etapa atrás. Quizás nunca fue para mí", cerró.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios, donde la mayoría señalaba que parecía actuado por el tono y la manera en que entregó el mensaje. Además, muchos señalaban que “daba cringe” y se cuestionaban “¿por qué habla así?”. Pero eso no es todo, ya que personas manifestaron su alegría por el hecho de que se va a alejar de la música, ya que tal como decían, “no es lo suyo”.

