Diego Venegas rompe el silencio sobre su quiebre con Nacha Michelson y los rumores con “La Chilota”

Una de las parejas más comentadas del último año en la televisión chilena fue la conformada por Diego Venegas y Nacha Michelson, quienes iniciaron su romance en el reality Mundos Opuestos. Sin embargo, tras salir del encierro, la relación comenzó a deteriorarse hasta llegar a su quiebre definitivo, marcado por declaraciones cruzadas en redes sociales.

Ahora, en conversación exclusiva con Lima Limón, Diego decidió contar su verdad sobre el fin de la relación. Según relató, uno de los primeros conflictos surgió cuando le dedicó una canción a Nacha tras salir del programa. “No fue lo óptimo, porque ella empezó a dudar de mí y pensó que quería sacar provecho comercial”, explicó, asegurando que sus intenciones eran genuinas y ligadas a su proceso artístico.

Aunque tras regresar al reality lograron retomar el vínculo, todo volvió a complicarse una vez eliminados de la competencia. Diego apuntó a las profundas diferencias en sus estilos de vida como el principal detonante. “Ella salía demasiado de fiesta, muchos días seguidos. Para mí era un exceso. No nos encontrábamos en ningún lado”, afirmó.

El influencer también reconoció que su forma de enfrentar los conflictos era distinta. “Yo soy más intenso y emocional. No llegábamos a puntos medios, éramos muy distintos”, sostuvo, señalando que esa incompatibilidad los llevó a terminar la relación “para siempre”.

Además, Diego acusó a Nacha de hablar negativamente de él tras la ruptura. “Yo intenté guardarle respeto hasta el final. Me decepcionó porque no volví a ver a la persona de la que me enamoré”, dijo, enfatizando que para él el respeto es un valor fundamental.

En paralelo, Ignacia Michelson volvió a encender la polémica al referirse a los rumores que vinculan a Diego con Fernanda Valenzuela, conocida como “La Chilota”. A través de Instagram, aseguró que Diego intentó retomar la relación con ella. “Obviamente no quise volver, una mujer como yo no está para perder el tiempo”, comentó, cerrando con una mueca.

Por su parte, la Chilota salió a aclarar que Ignacia “está opinando sin saber lo que pasa realmente”, bajándole el perfil a los dichos de su excompañera.

Cabe recordar que hace pocos días Diego y Fernanda compartieron imágenes juntos disfrutando en la playa, acompañadas de un mensaje de agradecimiento por lo vivido desde que se conocieron, lo que volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible romance.

