Diego Urrutia aterriza en el regreso del "Club de la Comedia" y Chilevisión apuesta todo al humor

Chilevisión vuelve a apostar fuerte por el humor y ya empezó a mover las piezas. Esta vez, la señal sorprendió al confirmar la llegada de Diego Urrutia al renovado "Club de la Comedia", un programa histórico que prepara su regreso a la televisión abierta.

El comediante, que se alzó como uno de los grandes ganadores del Festival de Viña 2023, aterriza en un elenco que mezcla nombres clásicos y rostros más recientes del stand up.

En la lista figuran María José Quiroz, Kurt Carrera, Christian Henríquez, Claudio Michaux, Liss la cubana, Gonzalo Trujillo, Lady Garfia, Bodoque y Sebastián Layseca, mientras que Pato Pimienta asumirá un rol clave como director creativo.

Desde el canal no descartan que el equipo siga creciendo y ya adelantaron que habrá nuevas incorporaciones, alimentando la expectativa en torno a este retorno que busca sacudir la cartelera humorística.

Eso sí, el misterio sigue intacto: hasta ahora Chilevisión no ha confirmado cuándo verá la luz esta nueva etapa del "Club de la Comedia", dejando a los fanáticos atentos a cualquier anuncio de último minuto.

