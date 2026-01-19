Diego Pánico asegura que donará su dinero de Fiebre de Baile a los damnificados de los incendios en Ñuble y Biobío: “Lo hago de corazón”

Diego Pánico vuelve a demostrar que no solo baila, sino que también actúa cuando la emergencia lo requiere. El influencer anunció que destinará el dinero que ganó en Fiebre de Baile para ayudar a los damnificados por los incendios que afectan a Ñuble y Biobío.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido explicó que, además, pondrá a disposición su propio camión para trasladar la ayuda, tal como lo hizo Naya Fácil.

Además, el influencer, oriundo de Los Ángeles, aseguró que tras confirmar que su familia se encuentra a salvo, decidió enfocarse en quienes más lo necesitan.

“Llegué a Los Angeles. Sé que yo no alumbro mis cosas, pero yo soy dueño de un camión. Yo no tengo mucha platita ahora, pero sí lo que gané en Fiebre de Baile, que muchos me criticaron", señaló, agregando que él mismo comprará algunos artículos esenciales.

“Me gustaría que me pudieran decir qué cositas”, preguntó Diego, consultando también a qué sectores debería acudir con la ayuda.

El influencer detalló que cuenta con aproximadamente 800 mil pesos para adquirir los productos, los cuales serán transportados por su padre, mientras que él cubrirá de su bolsillo el combustible y los peajes.

“Si alguien quiere mandar alguna cosita de acá de Los Ángeles a Concepción, lo puede venir a dejar acá, yo no tengo ningún problema”, agregó, dejando en claro su disposición para movilizar la ayuda de cualquier forma posible.

“Sé que es poquito, pero yo lo hago de corazón”, continuó, anticipando las posibles críticas: “Sé que muchos me van a criticar porque no es mucho, pero verdad es de corazón”.

“Si tengo que quedar con cero pesos en la cuenta lo voy a hacer”, cerró, mientras que sus seguidores rápidamente se sumaron a la causa, donando más de 600 mil pesos.

“Aunque no tengo mucho dinero, mi corazón es grande. No me puedo quedar de brazos cruzados. Lo que más temía está todo bien, mi familia está bien, pero yo me caracterizo por ayudar; quizás es poco, pero es con cariño y amor”, concluyó Diego.

PURANOTICIA