Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar, fallece a los 89 años dejando un legado inolvidable

La icónica actriz Diane Ladd, madre de la oscarizada Laura Dern y tres veces nominada al premio de la Academia, falleció a sus 89 años, dejando un legado imborrable en la historia del cine.

La noticia fue compartida por su hija, Laura Dern, mediante un sentido comunicado que destacó no solo su talento, sino también la calidez humana y la pasión que Diane Ladd entregó a cada uno de sus proyectos.

"Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California", expresó Laura.

"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", agregó a intérprete.

A lo largo de más de seis décadas en Hollywood, Ladd se convirtió en sinónimo de interpretación profunda y poderosa, siendo reconocida por su capacidad de dar vida a mujeres complejas y llenas de carácter. Entre sus trabajos más recordados están "Alice Doesn't Live Here Anymore" de Martin Scorsese, "Wild at Heart" de David Lynch y "Rambling Rose" de Martha Coolidge, por los que recibió nominaciones al Óscar.





Su nombre quedará grabado no solo en los créditos de películas icónicas, sino también en los corazones de quienes la admiraron dentro y fuera de la pantalla. Una carrera que inspiró a generaciones y un recuerdo que perdurará.

PURANOTICIA