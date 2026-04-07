Diana Bolocco se sincera y habla sobre sus dos décadas en televisión: "La pega me salvó de la pena"

Diana Bolocco no solo celebró sus dos décadas en pantalla, sino que también dejó varias frases que dieron que hablar. La conductora de Fiebre de Baile marcó territorio y volvió a instalar un tema que la ha perseguido por años: su identidad propia más allá de su vínculo con Cecilia Bolocco.

Con 47 años y una carrera consolidada, la animadora en una conversación con Revista Ya hizo un balance sin filtros de su paso por la televisión.

"Tengo muy claro que el 2026 cumplo 20 años trabajando en la tele. Siempre lo tenía muy claro. Y me pasan dos cosas: siento que es harto, mucho tiempo, pero a la vez pensaría que podría ser más (...) Pero cuando me siento a pensar en la carrera que he tenido, me siento muy agradecida", señaló la figura televisiva.

Pero no todo fue celebración. En medio de la conversación, Bolocco dejó al descubierto uno de los momentos más duros de su vida reciente: la muerte de su madre.

"La pega me salvó de la pena sin fin o sin salida. La tengo igual, y me viene en distintos momentos, pero este trabajo requiere de mi enfoque total. Eso me ayudó mucho. Me sanó, me salvó, me cobijó", expresó Diana.

En tono más crítico, la animadora también abordó el rol de las mujeres en la televisión chilena, especialmente en el codiciado horario prime, donde —según ella— la cancha no ha sido del todo pareja.

"Los espacios en el horario prime históricamente han sido ocupados por hombres o mujeres con un hombre al lado", comentó la hermana de Cecilia Bolocco.

Pero eso no es todo, ya que Diana dejó claro que no piensa seguir las reglas tradicionales de la industria. Su próximo objetivo no pasa solo por seguir vigente, sino por tomar el control total de su carrera.

"Quiero ser más libre. Tener la libertad de elegir mis proyectos. Quiero ser dueña de mis tiempos", cerró Diana Bolocco.

PURANOTICIA