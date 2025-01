Diana Bolocco "renunció" en vivo a programa tras mostrar imágenes de su hermana Cecilia

Un divertido momento se generó en la última edición del programa «Plan Perfecto», de Chilevisión, que anima Diana Bolocco, quien "renunció" en vivo.

Todo comenzó a raíz de una nota respecto a los matrimonios de los famosos que más han dado que hablar durante la historia de la farándula nacional.

Es así como se mostraron imágenes de Marcelo Ríos y Giuliana Sotela, de Raquel Argandoña con Eliseo Salazar y de Gonzalo Cáceres con Sarita Vásquez, por ejemplo.

Pero también se habló de Cecilia Bolocco (hermana de la animadora), quien contrajo matrimonio con Carlos Menem, Pepo Daire y Michael Young.

Ahí es donde se generó el hilarante momento, pues Diana pidió un minuto a la producción del programa porque "quiero decir una sola cosa nomás".

“Menos mal yo trabajo en este programa. Menos mal yo soy la animadora. Pelando a mi hermana...", recriminó la periodista a su equipo de producción.

“¿Quién hizo esta nota?", preguntó, para luego indicar: "Qué feo... pelando los matrimonios de la hermana de la conductora del programa. Renuncio en vivo".

Tras ello, emprendió su caminata en señal de que abandonaba el estudio.

“Chao, me voy (…) me dicen: ‘Tenemos más’. Qué me importa”, prosiguió.

Cabe hacer presente que toda esta dinámica se realizó en tono de broma, generando risa en los panelistas del programa «Plan Perfecto».

PURANOTICIA