Diana Bolocco regresa a Fiebre de Baile tras la pérdida de su madre y emociona al público: “Voy a ser la misma de siempre”

Diana Bolocco regresó a la conducción de Fiebre de Baile tras varios días de ausencia por la dolorosa pérdida de su madre, dejando atrás la emotiva pausa en la que Emilia Daiber tomó las riendas del programa.

Pero su retorno no pasó desapercibido. Desde el primer minuto, la animadora se robó todas las miradas y despertó la emoción del público en el estudio.

"No puedo partir este programa después de mis días de ausencia, sin agradecerles a ustedes el cariño gigante que me han entregado a través de las redes sociales", dijo Diana, visiblemente conmovida, abriendo su regreso con un mensaje directo a los televidentes.

El momento estuvo cargado de gratitud y transparencia. "Aquí el público, mi equipo hermoso, el canal entero. Tengo el corazón lleno y les quiero decir que independiente del dolor que esté viviendo, aquí voy a ser la misma de siempre", aseguró la animadora, dejando claro que la tristeza no frenará su energía en pantalla.

Bolocco también adelantó cómo enfrentará esta etapa del programa: "Me voy a reír, voy a bailar, voy a perrear, voy a jugar, porque de eso se trata mi trabajo y porque me hace bien. También por respeto a ustedes, el público que me ha entregado mucho cariño", señaló, mostrando que su espíritu sigue intacto.

Entre la emoción y la adrenalina, la periodista anticipó los momentos claves del capítulo, incluyendo la eliminación de dos competidores y confirmó que la gran final se realizará el próximo miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena, con seis participantes aún en carrera.

El regreso estuvo acompañado de sus seres queridos: Cristián Sánchez, su esposo, y su hija menor, Gracia, estuvieron en el estudio apoyándola, completando un emotivo momento entre aplausos y lágrimas.

