Diana Bolocco critica a Sergio Rojas tras sus comentarios sobre hijo de Rafael Araneda: “Él atribuye intenciones”

La polémica por los dichos de Sergio Rojas contra la familia de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda no para. Todo comenzó cuando el periodista cuestionó que la pareja expusiera a su hijo menor, Benjamín, en el docurreality Vive Sudáfrica, y además insinuó que la adopción habría sido más un acto ególatra que un gesto de amor.

"La línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño, y porque lo tienen para vanagloriarse, o para ustedes hacerse cariño a su alma para sentirse buenos, generosos, es muy delgada. Porque cuando yo tengo algo lo cuido, no lo expongo", lanzó Rojas el pasado 18 de diciembre en su programa de Zona Latina, desatando un aluvión de críticas.

Entre las voces que se levantaron contra sus comentarios, destacó Diana Bolocco, quien no dudó en calificar sus palabras como equivocadas y ofensivas.

"Yo creo que (Sergio) se equivocó, y se equivocó por varias razones... Él atribuye intenciones, en este caso, a una familia que no conoce", dijo la animadora.

Bolocco agregó que le provocan tristeza los cuestionamientos hacia la adopción, un acto que, según ella, debería ser celebrado y no cuestionado.

"Y me da mucha pena su comentario, porque adoptar a un niño es el acto de amor más grande que puede hacer una persona, una familia, una pareja", enfatizó Bolocco

La conductora de Fiebre de Baile cerró su intervención con un fuerte cuestionamiento a la visión de Rojas: "Independiente de la raza, independiente de la situación socioeconómica, mirar la adopción de un niño de esa manera, me parece que es muy injusto para una familia que hace un acto de amor tan grande".

"Una mirada tan conspirativa de un hecho que es hermoso y que finalmente es pura generosidad", concluyó, dejando claro que para muchos, los comentarios de Rojas cruzaron la línea del respeto.

