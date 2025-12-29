Diana Bolocco actualiza el delicado estado de salud de su madre: “Es una guerrera”

La familia Bolocco vuelve a enfrentar uno de sus momentos más duros, y esta vez fue Diana Bolocco quien rompió el silencio para hablar del complejo estado de salud de su madre, Rose Marie Fonck, quien a sus 90 años sigue dando una batalla.

La animadora se refirió públicamente al delicado escenario familiar y no ocultó la carga emocional que implica ver a su madre atravesar esta etapa, destacando la fortaleza con la que ha enfrentado la enfermedad y cómo el círculo íntimo ha tenido que reorganizarse para acompañarla.

El tema ya había encendido las alarmas a fines de noviembre, cuando Cecilia Bolocco, visiblemente afectada, se sinceró en plena transmisión del Paris Parade 2025, dejando entrever la preocupación que reinaba puertas adentro.

"No ha estado muy bien de salud estos últimos días, así es que estoy un poco sensible. Me quedo con el corazón lleno de amor, de esperanza, y con la sensación de que quiero correr a los brazos de mi mamá, que hoy cumple 90 años", expresó en esa ocasión.

No es una lucha nueva para la familia. Rose Marie Fonck ha enfrentado en tres oportunidades el cáncer de mama, una realidad que ha marcado por años a las hermanas Bolocco y que vuelve a instalar el tema de la fragilidad y el paso del tiempo.

En conversación con el portal Noticia del Espectáculo, Diana entregó una actualización que trajo algo de alivio, aunque sin bajar la guardia.

"Mi mamá está bien, es una guerrera. Está saliendo adelante, así que estamos muy contentos de eso, la verdad", señaló.

La comunicadora también abordó sin filtros el momento vital que atraviesan sus padres, dejando una reflexión que no pasó desapercibida.

"Mis papás son grandes ya. Él tiene 93, mi mamá tiene 90, entonces están viviendo una etapa de la vida que es distinta. Y ellos en algún momento se empiezan a transformar en hijos, como en niños".

Finalmente, Diana destacó el rol clave que han jugado ella y sus hermanos para sostenerse mutuamente en este proceso, dejando en claro que la unión familiar ha sido fundamental para sobrellevar este duro capítulo.

"Lo que más hacemos con mis hermanos es estar: abrazarlos, quererlos, acompañarlos. Es difícil esta etapa, pero gracias a Dios tengo la compañía de mis hermanos y hacemos un equipo súper potente", cerró.

