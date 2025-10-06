Di Mondo sigue fuera de "El Internado": revelan el motivo de su retraso para ingresar al reality

La semana pasada se dio inicio a las grabaciones de "El Internado", la nueva apuesta de telerrealidad de Mega, que combinará competencia, convivencia y desafíos ligados al mundo de la cocina. El formato se graba en Perú y promete ser uno de los estrenos fuertes de la temporada.

Aunque Di Mondo fue anunciado como uno de los primeros integrantes del programa, su incorporación al encierro aún no se concreta.

Según reporta el medio Fotech, su ausencia estaría relacionada con una serie de exigencias que el socialité habría planteado a la producción, algunas de las cuales no habrían sido aceptadas por el equipo del reality.

Pese a esta situación, no se descarta que Edmundo Huerta, nombre real del personaje, se sume al proyecto en los próximos días. Mientras tanto, continúa activo en redes sociales, donde la mañana de este lunes publicó uno de sus habituales saludos en Instagram, confirmando que, por ahora, permanece fuera del set.

Aunque Mega todavía no confirma la fecha de lanzamiento de su nuevo reality, ya comenzaron a circular los primeros avances del programa, generando expectativa entre los seguidores del formato.

La producción reúne a 18 participantes, tanto chilenos como internacionales, quienes fueron aislados en una casona especialmente acondicionada.

Además de enfrentarse a desafíos culinarios, los concursantes deben cultivar sus propios alimentos, lo que suma un componente de autosustentabilidad al encierro.

