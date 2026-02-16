Di Mondo revela que fue diagnosticado de VIH y acusó a Mega de discrimación tras haberlo dejado fuera de “El Internado”

El escándalo estalló sin previo aviso. El socialité Edmundo Huerta Cordero, más conocido como Di Mondo, lanzó una bomba mediática al asegurar que Mega lo dejó fuera del reality “El Internado” justo después de que le confirmaran que es portador de VIH. ¿Coincidencia? Él dice que no.

En el programa Primer Plano, de Chilevisión, el influencer relató que ya tenía todo listo para entrar al encierro. Estaba, según sus palabras, "instalado en Perú, ad portas de ingresar al reality, algo que quería realizar hace mucho tiempo, Las condiciones y el tiempo se dieron, era un deseo para mí, nunca lo hice por dinero. La verdad es que yo quería vivir la experiencia".

Pero el sueño se transformó en pesadilla tras los chequeos médicos. Ahí vino el golpe que, asegura, cambió todo: "El viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas, entró el doctor y el director ejecutivo me dice que el doctor me tiene que dar una noticia de un diagnóstico bastante grave".

"El doctor me cuenta que tengo VIH positivo. Te juro que en ese momento me pegaron una cachetada. Me sentí un poco mareado", añadió Di Mondo, pero no se quedó ahí, ya que acusó derechamente a la señal de haber vulnerado "algunos de mis derechos, me discriminaron".

La respuesta no tardó en llegar. Desde Megamedia emitieron un comunicado tajante, negando cualquier acto discriminatorio e incluso dejando entrever posibles acciones legales contra el fashionista.

En el escrito, la estación aseguró: "Si bien la producción le manifestó de manera oficial y reiterada su intención de que se incorporara a dicho programa, cumpliendo con los protocolos y sin ninguna discriminación de por medio, el propio señor Huerta optó por desestimar dicha invitación".

Además, recalcaron: "Megamedia lamenta y rechaza las imputaciones del señor Huerta, las que son falsas, infundadas y buscan crear un escenario comunicacional lejano a la realidad".

Y fueron más allá, defendiendo sus prácticas internas: sus producciones —dicen— "se ajustan rigurosamente a diferentes protocolos que buscan respetar la privacidad y dignidad de sus participantes, actuando siempre bajo estrictos estándares éticos y legales".

Para cerrar, el canal del grupo Bethia dejó claro que para ellos "el resguardo de su prestigio corporativo y la integridad de sus profesionales es una prioridad esencial", advirtiendo que "en virtud de este compromiso es que nos reservamos el derecho de estudiar y ejercer las acciones legales pertinentes".

