Di Mondo queda fuera de la gala del Festival de Viña del Mar tras conflicto con Mega: “Hay cosas graves que sucedieron”

Di Mondo quedó fuera de la próxima Gala del Festival de Viña del Mar. Por primera vez en una década, el modelo no desfilará por la alfombra roja más comentada del verano.

El propio chileno encendió la polémica en conversación con Lun, donde apuntó directamente a Mega, canal organizador del evento, como responsable de su ausencia. Según reveló, la señal jamás le hizo llegar una invitación tras el conflicto laboral que protagonizaron en 2025 por su fallida participación en el reality "El Internado".

“Nunca pensé que me iban a invitar porque hay cosas graves que sucedieron. Probablemente viene desde arriba que no me inviten; los que deciden son Carlos Heller y Pato Hernández”, disparó sin filtro al diario.

El quiebre se arrastra desde mediados del año pasado, cuando Di Mondo fue anunciado como uno de los grandes fichajes del encierro televisivo. Todo quedó en nada: el modelo jamás cruzó las puertas del reality en Perú, ya que —según su versión— la producción le gestionó una visa de turista en lugar de una de trabajo, sepultando su ingreso antes de comenzar.

El habitual protagonista de la Gala no escondió su molestia al recordar su historial impecable con el evento.

“Ya se cumplieron diez años desde que fui a la gala por primera vez (debutó en 2014), he ido a todas, salvo los años en que no hubo. Es lamentable la situación, pero son ellos los que han sido irresponsables e incumplido cosas ilegales. No es mi responsabilidad”, sentenció, dejando claro que no se siente en deuda con nadie.

¿Hay margen para un giro de último minuto? Di Mondo no lo descarta del todo, pero pone condiciones. La invitación, si llega, deberá hacerlo con tiempo. “Dependería de las condiciones y los tiempos”, advierte, aunque señaló que “no me van a invitar dos días antes”.

PURANOTICIA