Di Mondo interpone millonaria demanda contra Mega luego del escándalo por "El Internado"

La guerra entre Di Mondo y Mega estalló sin filtro. El influencer decidió llevar el conflicto a tribunales y presentó una millonaria demanda contra el canal tras su fallido y polémico paso por el reality "El Internado", proyecto que prometía marcar su regreso a la televisión, pero que terminó en escándalo.

El chileno ha sido insistente en sus acusaciones y apunta directamente a la señal privada por supuestas irregularidades en su contratación. Según ha relatado en distintas entrevistas, fue trasladado a Perú para grabar el reality con una visa de turista y no con un permiso laboral, algo que —asegura— jamás habría aceptado.

“Yo hago las cosas bien legales”, lanzó Di Mondo en conversación con Lun, dejando en claro su postura.

Pero eso no fue todo. En Canal 13 elevó aún más el tono y confirmó acciones concretas contra la estación televisiva: “Este 3 de febrero hice la demanda laboral a Mega por $705 millones por todas las irregularidades, no sólo el tema de las visas, también otras muy serias”.

Cabe recordar que a mediados de 2025 Di Mondo fue anunciado como el primer gran fichaje de "El Internado", el ambicioso reality show de Mega. Sin embargo, su ingreso nunca se concretó: el modelo jamás llegó al encierro y no apareció en ninguno de los episodios emitidos, alimentando rumores y versiones cruzadas.

La ruptura es total. Tan así, que el influencer reveló que, por primera vez en diez años, no asistirá a la tradicional Gala de Viña, un evento donde solía ser protagonista indiscutido de la alfombra roja.

Mega rompe el silencio

Desde Mega no tardaron en responder y salieron a desmentir categóricamente las acusaciones. A través de un comunicado oficial, el canal aseguró que “desmiente categóricamente las falsas declaraciones emitidas por el señor Edmundo Huerta Cordero, conocido públicamente como Di Mondo”.

Además, recalcaron que “la situación migratoria de todos los participantes de nuestras producciones en desarrollo se encuentra absolutamente al día, con los trámites migratorios requeridos y dentro de las normas legales vigentes establecidas para estos casos”.

