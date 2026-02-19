Di Mondo escala conflicto con Mega y arremete contra José Antonio Neme: “Él no se puede hacer el inocente”

La disputa entre Di Mondo y Mega por su frustrado ingreso al reality El Internado sumó un nuevo capítulo. En su reciente participación en el podcast Amikas, conducido por María José Castro y Valeria Luna, el socialité no solo cuestionó al canal, sino que también lanzó duras acusaciones contra uno de sus rostros más visibles.

La conversación giraba en torno a la transmisión de la Gala del Festival de Viña cuando Di Mondo sorprendió con una declaración directa: “No voy a estar para la Gala. ¿Sabes por qué no voy a estar en ninguna actividad? Porque el animador de la Gala del Festival, José Antonio Neme, trabajó ilegal en Perú también”.

Sin filtro, agregó: “No es serio, es heavy, más heavy dentro de todo esto el caso de él”. Y fue más allá al cuestionar la postura pública del periodista: “Yo no le tengo ninguna mala onda, esto es irresponsabilidad del canal, pero también es un adulto; él no se puede hacer el inocente cuando constantemente está hablando de los ilegales que trabajan en este país”.

Di Mondo remató asegurando que el animador no ha querido referirse al tema: “En verdad él no se ha querido pronunciar nada del tema porque en la interna todos saben que están muy cagados”.

Las declaraciones no se limitaron al conflicto con Neme. En conversación con Ciudadano ADN, el socialité entregó nuevos antecedentes sobre lo ocurrido tras recibir su diagnóstico de VIH en Perú, cuando se preparaba para ingresar al reality.

“Yo no entré a El Internado, yo entré al infierno de Mega”, afirmó, asegurando que lo vivido tras el examen médico fue más duro que la noticia en sí.

Relató que el 26 de septiembre, en una suite de hotel, el médico de la producción le informó que el test había resultado positivo. “Sentí que alguien me pegó una tremenda cachetada”, recordó. Sin embargo, sostiene que el mayor impacto vino después: su exclusión del programa y, según denuncia, el uso de argumentos médicos erróneos para justificarla.

Su abogado, Felipe Budinich, respaldó esa versión: “Nos dicen que en Perú hay dos remedios que son malos, que producen cirrosis y sordera como efecto secundario y que, debido a la logística de los medicamentos, no era sostenible; entonces a él lo descalifican, pero eso no es real”.

Una semana más tarde, ya en Chile, Di Mondo obtuvo certificados médicos que —según su defensa— acreditaban que podía trabajar sin inconvenientes.

El equipo legal también acusó la filtración del diagnóstico antes de que el propio afectado lo hiciera público y cuestionó el comunicado emitido por el canal. “Es completamente falso”, afirmó Budinich, señalando que cuentan con correos y documentos que respaldan su versión.

Di Mondo, además, denunció presiones para frenar una entrevista televisiva. “Un ejecutivo me llamó para hacer una tregua y que no hablara, a cambio de la gala”, sostuvo. Según explicó, rechazó cualquier acuerdo: “Esto es una irresponsabilidad tremenda. No somos animales”.

PURANOTICIA