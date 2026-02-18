Di Mondo acusa a Mega de presiones tras su entrevista en Primer Plano: “Me pide hacer una tregua”

Di Mondo no da tregua. Tras su explosiva entrevista en Primer Plano el pasado domingo, donde no se guardó nada contra Mega por su fallido intento de ingresar a El Internado en septiembre, el fashionista sigue dando que hablar.

Recordemos que, tras aquel incidente, Di Mondo presentó una demanda contra el canal por supuestas irregularidades laborales y discriminación.

Pero la polémica continuó en Zona de Estrellas, donde reveló más detalles de la tensa relación con su “casi” empleador, justo mientras la denuncia sigue su curso judicial.

"Yo aterrizo el jueves en Chile y alguien de Mega, una fuente de Mega...mira lo que me escribió", contó Di Mondo antes de pedirle a Hugo Valencia que leyera el mensaje que recibió desde el canal.

"Éxito. En Mega se filtró que hablarás del examen de VIH", leyó el periodista.

Pero la historia no quedó ahí: "Como ya se había filtrado que yo iba a estar en Primer Plano, me dicen eso y el sábado, a mediodía, un ejecutivo de Mega me llama y básicamente me pide hacer una tregua de yo no hacer la entrevista el domingo en Primer Plano y que ellos arreglarían para yo ir a la Gala de Viña", relató Di Mondo.

El episodio deja en evidencia un juego de presiones, filtraciones y negociaciones detrás de escena que confirma que la relación entre el fashionista y Mega está lejos de ser cordial.

PURANOTICIA