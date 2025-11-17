"Detrás del Muro" cambia de canal: fin de una etapa en CHV y regreso polémico a Mega

El conocido programa de humor nacional, "Detrás del Muro", dejará Chilevisión tras apenas cinco capítulos más al aire para regresar a Mega, su canal original.

Aunque a mediados de este año Chilevisión intentó retener al equipo mejorando las condiciones económicas de los comediantes y del conductor Kike Morandé, todos seguían siendo trabajadores externos, emitiendo boletas o facturas.

Según LUN, esto marca una diferencia crucial, ya que Mega ofrecería contratos como funcionarios, con cotizaciones previsionales incluidas, un cambio que podría ser definitivo para la estabilidad del equipo.

El otro tema candente que se comenta detrás de cámaras es la libertad editorial. Pasar de un canal con dueños extranjeros, donde los comediantes tenían relativa autonomía, a uno donde los directivos están presentes a diario y podrían opinar sobre ciertos chistes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que no hay brechas en el grupo. "Detrás del muro" está unido y no es factible que haya negociaciones individuales, dijeron fuentes cercanas, desmintiendo los rumores que apuntaban a acuerdos particulares, como se especuló con Cristián Henríquez, el creador detrás del popular personaje Ruperto.

Y como suele pasar en cualquier equipo, es el líder quien maneja la negociación, Kike Morandé. Por ahora, todo marcha "muy bien" para que el traslado se concrete después del 31 de diciembre, dejando a Chilevisión sin uno de sus productos más comentados y a Mega con un regreso cargado de expectativas y, probablemente, algunas polémicas.

