Detienen a hombre que pidió $3 millones a pareja de Nano Calderón para no divulgar video íntimo

La tranquilidad de Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón, se vio sacudida por un caso que mezcla amenazas y extorsión. Según denunció públicamente, la empresaria fue víctima de un intento de extorsión por parte de un desconocido que le exigía $3 millones para no difundir un video privado de la pareja.

Todo comenzó hace unos días cuando Naranjo recibió un mensaje directo en Instagram, donde el hombre aseguraba tener material comprometedor y hasta le envió un pantallazo como prueba de la amenaza.

Lejos de intimidarse, Rebeca decidió acudir a la Brigada Investigadora del Cibercrimen (Bicrim) para interponer una denuncia por amenazas condicionales y extorsión a personas.

Según detalló Las Últimas Noticias, la Bicrim no perdió tiempo y logró rastrear al sujeto, quien operaba a través de una cuenta falsa de Instagram para ejecutar su chantaje. La policía incluso permitió que Naranjo mantuviera contacto con el extorsionador, con el fin de localizarlo y detenerlo.

El operativo culminó en Macul, cuando la mujer acordó entregar el dinero en un punto de encuentro. “Se mantuvo una vigilancia en el lugar, momento en que llega una persona de sexo masculino, quien se acercó para concretar la recepción de la suma acordada. Ahí el personal policial procedió a realizar el control de identidad, logrando la detención de este sujeto", explicó Rossana Mosquera, jefa de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Lo Barnechea.

Tras su arresto el lunes, el hombre, con antecedentes por tráfico de drogas, pasó a control de detención en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. El tribunal determinó que quedará con medidas cautelares estrictas, tales como firma mensual en la 33° Comisaría de Macul, prohibición de salir del país y prohibición de comunicarse con la víctima.

Mosquera enfatizó un mensaje clave para quienes puedan enfrentar situaciones similares: “Abrir el proceso judicial a través de la denuncia y que se coloquen en antecedentes estos hechos para que se pueda investigar”, subrayando que la acción legal es la mejor defensa frente a amenazas y chantajes de este tipo.

