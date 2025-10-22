Destapan delicado estado emocional de Luis Sandoval en “El Internado”: “Necesita esos medicamentos porque no aguantaría”

El nuevo reality de Mega, El Internado, no para de dar qué hablar… pero esta vez, no por sus romances ni peleas, sino por una grave denuncia que deja en evidencia un posible descuido de la producción con uno de sus participantes: Luis Sandoval.

Y fue su amigo y colega, Sergio Rojas, quien prendió la alarma en el programa Qué te lo digo, asegurando que Sandoval estaría atravesando un complicado cuadro emocional dentro del encierro, al punto de necesitar medicación urgente.

Según Rojas, el equipo del reality habría contactado al hermano del periodista para pedirle que enviara a Perú remedios con receta retenida, entre ellos un estabilizador del ánimo. ¿El problema? Nadie tiene acceso a la receta de Luis, lo que podría estar poniendo en riesgo su salud mental.

"Luis estaría atravesando una depresión y que necesita esos medicamentos porque no aguantaría más de cinco días", señaló el panelista de Que te lo digo.

Bajo esta misma línea, en el programa de Zona Latina se contactaron con Juan Sandoval donde detalló que su hermano todavía está lidiando con el duelo por la muerte de su madre. Pero eso no es todo, ya que un pilar fundamental en su vida es su perrita Candy, la cual no ha podido saber nada desde su ingreso al reality.

"Me llama una periodista y me dice que necesita una receta de antidepresivos, yo no tenía idea que los tomaba. Lo que me preocupa es que esa incomunicación no debería ser así", señaló el hermano de Luis.

La denuncia genera fuertes cuestionamientos sobre el protocolo médico del programa y abre la puerta a una nueva polémica.

