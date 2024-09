Destacado pianista Valentín Trujillo fue galardonado con el Premio Nacional de Música 2024

El ministerio de las Culturas se informó que Valentín Trujillo fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Musicales 2024.

El pianista obtiene un diploma, una suma que supera los 23 millones de pesos; y una pensión vitalicia.

El veredicto fue resuelto por un jurado que integró la ministra de la cartera, Carolina Arredondo; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; Un académico designado por el Consejo de Rectores, Carlos González Morales, rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA); una representante de la Academia Chilena de Bellas Artes: Carmen Luisa Letelier; dos personas representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Verónica Villarroel González y Sergio González Morales; además de la última persona galardonada: Elisa Avendaño Curaqueo.

Este galardón fue bastante esquivo para el músico de 91 años, quien en varias ocasiones postuló a este reconocimiento sin éxito.

Y al momento de recibir el galardón, el artista manifestó que "tengo que decir que la emoción es muy fuerte, pero es rica".

"Si yo tuviera que nombrar a las personas que hicieron posible que este hombre de 91 años y tres meses esté premiado en esta ocasión, yo le debo mucho a mucha gente, demasiada gente. Todos, todas las que están en este planeta, los que no están ya, me ayudaron a llevar una carrera hermosa. La salud me ha acompañado bastante, soy un hombre de 91 años, pero me siento como de 93 (ríe)”.

“Lamento decirles que no quiero dar nombres de agradecimientos, porque me temo que pudiera herir a mucha gente que hizo mucho por mí", continuó.

El músico agradeció: “A mi compañera de toda la vida, Aida, dos de mis cuatro hijos, Cecilia y Jimena, Valentín y Roberto”, y añadió un detalle relevante: “por primera vez se da a un músico popular”.

Por su parte, la ministra Carolina Arredondo mencionó que “la larga trayectoria, la versátil creatividad y el aporte de Valentín Trujillo a la difusión de la música, se complementa con un compromiso social que se ha manifestado por distintas generaciones”.

(Imagen: @GobiernodeChile)

