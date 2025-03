“Después te Explico”: Nuevo programa de José Miguel Viñuela ya tiene fecha de estreno en TV+

José Miguel Viñuela se encuentra preparando su nuevo programa en TV+, el que promete traer risas y humor son filtro a la pantalla, con imitaciones y sketches.

Se trata de “Después te Explico”, en el que el comunicador estará acompañado de líderes de la comedia: el humorista Ernesto Belloni, la actriz Peka Parra y el imitador Felipe Parra.

Al hablar sobre cómo se toma su nuevo desafió en la pantalla, Viñuela aseguró que lo ve “como una gran invitación del canal a poder hacer algo que a mí me encanta, que es humor”.

“Yo hace rato tomé la decisión en mi vida de enfocarme netamente en la entretención y en el humor, que es lo que más me gusta. TV+ me dio esa posibilidad, me abrió la ventana con Tal Cual y obviamente que es un canal que adoro”, añadió.

Ernesto Belloni, adelantó del nuevo proyecto que “me obliga a reinventarme, pero igual sacaremos del cajón esas joyitas que a la gente le encantan”, mientras que Peka Parra sobre el debut del espacio aseguró estar “nerviosa, tranquila, pero feliz. Me encanta volver con lo que más me gusta: el humor”.

Por su parte Felipe Parra, reconocido por sus numerosas imitaciones, expuso que “Después te explico” “me saca de mi zona de confort. Puede que esta vez vean más a Felipe que a mis personajes… ¡O capaz que se rían de mí también!”.

Ahora, TV+ desclasificó la fecha de estreno de su nuevo espacio de humor, revelando que “Después te explico” tendrá su debut en pantalla el próximo lunes 17 de marzo, a las 23:30 horas.

