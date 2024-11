Después de 16 años: Oasis vuelve a Chile en noviembre del 2025

Los hermanos Liam y Noel Gallagher volverán a tocar en Chile después de 16 años de ausencia y lo harán en un concierto agendado para el 19 de noviembre de 2025, en el Estadio Nacional.

El concierto en Santiago es parte del periplo latinoamericano de su gira por un selecto grupo de países que en esta parte del mundo incluyen fechas de presentación en Argentina y Brasil, además de Chile.

La venta general de los boletos comenzará la próxima semana, el miércoles 13 de noviembre, a las 11.00 horas por el sistema Ticketmaster.

La fecha en Santiago se suma a los dos conciertos que realizarán en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, y otras dos en el Estadio Morumbí de São Paulo.

Los hermanos Gallagher llegarán al continente luego de presentarse en Australia, donde ya agotaron tres de los cuatro shows agendados en ese país de Oceanía.

El éxito de ventas hace albergar la ilusión a sus seguidores de que el grupo británico agende una segunda presentación en el Nacional.

Oasis se ha presentado en tres ocasiones en el país: en marzo de 1998 en el estadio San Carlos de Apoquindo, como parte del Be Here Now tour. Dos años después, en marzo de 2006, se presentaron en el Velódromo del Estadio Nacional, como parte de la gira promocional del álbum Don’t Believe the truth, con Los Bunkers como teloneros.

Su última presentación fue poco antes del quiebre de la banda, en mayo de 2009, en el Movistar Arena.

El registro para la preventa a fanáticos estará abierto hasta mañana miércoles 6 de noviembre a las 11.00 hrs. en el sitio web oasisinet.com.

