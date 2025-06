Desestiman millonaria demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

El actor y cineasta Justin Baldoni, se encuentra atravesando un amargo momento, luego de que desestimaran su demanda por difamación contra su coprotagonista en la película ‘Romper el círculo’, la actriz Blake Lively, y su esposo, el también actor Ryan Reynolds.

La acción judicial, la que también apuntaba contra Leslie Sloane y The New York Times, fue desestimada por el juez federal de Nueva York Lewis J. Liman, de acuerdo a lo señalado por el US Weekly, ya que “no cumplía con los requisitos legales exigidos”.

Sin embargo, el equipo legal de Baldoni tiene oportunidad hasta el 23 de junio para presentar sus alegatos. Mientras que, por parte del equipo legal de Lively, señalaron que “el fallo es una victoria total y una reivindicación completa. Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de ‘400 millones de dólares’ era un fraude, y el tribunal lo vio con claridad”.

“Esperamos la siguiente fase, en la que se buscará el reembolso de honorarios legales, daños triplicados y daños punitivos contra Baldoni, Sarowitz, Nathan y los demás involucrados de Wayfarer que promovieron este litigio abusivo”, finaliza el comunicado.

Baldoni exigía una indemnización de 400 millones de dólares en su demanda, la que presentó luego de que Lively denunciara ante el Departamento de Derechos Civiles de California situaciones de acoso que vivió mientras ambos rodaban la cinta.

