Desclasifican verdadero motivo que habría provocado la abrupta salida de Rafael Cavada de noticiero de Chilevisión

Un extraño momento protagonizó el periodista de Chilevisión Rafael Cavada durante la mañana de este sábado, quien posteriormente fue sacado abruptamente de la pantalla.

Todo comenzó al iniciar la conducción del noticiero de los fines de semana, como es habitual a las 8 horas, momento en el que el comunicador se veía errático, y presentaba evidentes dificultades para poder realizar el programa de forma habitual.

“Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?”, le preguntó la periodista que lo acompañaba en el set, a lo que Cavada respondió: “Muy bien”. “¿Muy bien?”, le preguntó de vuelta su compañera, a lo que el periodista afirmó “muy bien, pese a todo”, momento en el que se presentó una nota al aire sobre la celebración de Fiestas Patrias en nuestro país.

Al regresar de la nota, su compañera explicó que Cavada debió dejar el programa. “Antes de seguir con las noticias, les queremos decir que Rafa Cavada estaba muy mal con su garganta, así que lo dejamos que fuera a descansar a su casa”, señaló, lo que sin duda llamó la atención de los televidentes.

Sin embargo, con el paso de las horas, nuevos antecedentes han salido a la luz tras la abrupta salida de Cavada, y de acuerdo a lo señalado por el medio El Filtrador, la medida correspondería a una acción disciplinaria, ya que se habría presentado con un fuerte olor a alcohol, lo que obligó a desarrollar todo un plan logístico al interior de la estación televisiva.

Otro de los detalles que llamó la atención de los cibernautas, es que el clip con la participación de Cavada fue borrado de todo registro, y en la versión del noticiero disponible en el sitio web del canal, la transmisión comienza pasada las 10 horas, cuando ya el periodista había sido remplazado por su compñaero Patricio Angulo.

PURANOTICIA