Desclasifican nuevos detalles de la enigmática salida de pantalla de Rafael Cavada en CHV

La sorpresiva salida de Rafael Cavada de las pantallas de Chilevisión durante el fin de semana generó una serie de especulaciones sobre las razones que llevaron al canal a retirarlo de la conducción del noticiero pocos minutos después de comenzar la emisión.

En medio de los rumores que comenzaron a circular tras el episodio, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó antecedentes sobre lo ocurrido y aseguró que el comunicador estaría atravesando un complejo cuadro de salud.

A través de sus redes sociales, la comunicadora explicó que tuvo la posibilidad de conversar con personas del círculo cercano del periodista, quienes le señalaron que Cavada se encontraba "muy, muy enfermo", aunque todavía no contaría con un diagnóstico médico definitivo.

De acuerdo con la información que recibió la periodista, el conductor presentaría síntomas compatibles con un cuadro de gripe, amigdalitis o influenza, además de fiebre y dolor de garganta.

Las versiones comenzaron a multiplicarse luego de que Cavada apareciera el sábado en pantalla para conducir el noticiero y fuera retirado de la transmisión a los pocos minutos. Según relató Gutiérrez, en redes sociales surgieron distintas explicaciones para el hecho, incluyendo rumores sobre un supuesto consumo de alcohol, un resfrío e incluso un posible accidente cerebrovascular.

Sin embargo, la periodista aseguró que los antecedentes que pudo recopilar apuntan a que Cavada efectivamente estaba enfermo.

Gutiérrez también explicó que, de acuerdo con sus fuentes, el comunicador había permanecido en su domicilio la noche anterior y había consumido un trago, aunque aclaró que no se trató de una fiesta ni de una reunión con amigos.

"Me dijo que estaba un poco mejor, pero que seguía con fiebre, que incluso estaba monitoreando esa fiebre, que si subía demasiado iba a tener que ir al doctor", relató la periodista.

Cabe hacer presente que, hasta ahora, Chilevisión no ha entregado una versión oficial sobre lo ocurrido, por lo que los antecedentes respecto del estado de salud de Cavada corresponden a la información revelada por Cecilia Gutiérrez y a las fuentes que ella asegura haber consultado.

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