Desclasifican millonarias sumas de dinero que recibirían Marlen Olivari y Luis Jiménez por “Mundos Opuestos”

Millonarios son los montos que pueden llegar a ganar los chicos realities en un encierro, todo dependiendo de cuánto duren en el interior, y también del contenido que entreguen. Pero si se trata de una figura que ya es conocida popularmente, esta suma podría verse aumentada aún más.

Esto fue comentado ampliamente en el último capítulo del programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”, donde revelaron el monto que cobrarían dos reconocidos rostros al interior del reality de Canal 13 “Mundos Opuestos”.

“El otro día me contaron un buen dato, se acuerdan de que se filtró que Marlen Olivari habría cobrado 90 millones de pesos”, comenzó exponiendo el panelista Hugo Valencia, quien añadió que “de primera fuente, una muy buena fuente, me contó que la cifra no era de 90 millones de pesos”.

Según lo expuesto por el periodista, la ex figura de “Morandé con Compañía” “firmó un contrato por un mes, con posibilidad de extenderse hasta los treses meses que va a durar la grabación del reality. Si ella llegase a estar encerrada los tres meses, Marlen Olivari cobraría un cheque de 100 millones de pesos”.

Mientras que, Adriana Barrientos, quien también es panelista del espacio de espectáculos, desclasificó que el exfutbolista Luis “Mago” Jiménez habría pedido una suma de $80 millones por ingresar al espacio de telerrealidad.

