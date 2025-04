Desclasifican detalles sobre la esperada película Toy Story 5: se basará en popular personaje

Durante estos días, dieron a conocer algunos detalles sobre la nueva película de Toy Story, la cual tiene fecha de estreno para el 19 de junio del 2026.

Y fue Tim Allen, quien le da vida a la voz del personaje de Buzz Lightyear, que reveló noticias con respecto a la secuela número cinco de la famosa creación de Pixar.

Tal como lo reveló Allen, la trama se basará en Jessie, la vaquera y amiga de Woody.

"Puedo decirte que se trata mucho de Jessie", expresó el actor, agrando que "hay una increíble escena de apertura con Buzz Lightyear".

En una conversación con el medio estadounidense, WIVB, Tim también confesó que: "Si no se les hubiera oculto un guión brillante, no lo habrían hecho y no nos habrían llamado a mí y a Tom (Hanks). Es realmente inteligente".

Cabe mencionar que hace algunos meses atrás también se dio a conocer que la película animada va a tener un enfoque en la tecnología de hoy en día, demostrando en cómo afecta la relación de los niños con los juguetes físicos.

