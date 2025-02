Nuevo desafío solidario: Naya Fácil decide ir al sur de Chile a ayudar a los damnificados de los incendios

Luego de que Naya Fácil pasara por diversas críticas sobre lo ocurrido con su Gala del Pueblo, la influencer dijo que ya no era tema de que preocuparse y reflexionó sobre lo que está ocurriendo en el sur de Chile, donde decidió ir en ayuda de los damnificados de los grandes incendios.

"Estaba tan concentrada en la gala que no me había dado cuenta de la cagada en el sur. Chiquillos, me acabo de enterar lo que está pasando en el sur. Creo que tenemos que enfocarnos en cosas importante. Yo no sabía que la gente estaba para la cagada. Quiero ir a Colligulli. No voy a pedir plata, esta vez lo voy a hacer yo. Quiero ir a difundir esto presencialmente", señaló Naya en su cuenta de Instagram.

"Estaba viendo un vestido para mi gala de un millón de pesos y un millón puede servir para comprar agua y barras de proteínas. Voy a ir a gastarme la plata que iba a gastar en un vestido para hacer un acto humanitario", agregó.

Después de horas de su comunicado, Naya tomó su auto y partió al sur a entregar ayuda a bomberos y a los afectados por los incendios.

"Creo que todo esto que pasó me hizo volver a poner los pies en la tierra", cerró.

Ahora, la influencer se encuentra en Talca, donde mostró un registro en un supermercado comprando cosas para llevar a gente que lo necesite.

Recordemos que el año pasado, Naya también ayudó a los damnificados del mega incendio de Viña del Mar.

PURANOTICIA