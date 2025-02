Denzel Washington sufre problemas al hablar tras sufrir accidente: le está costando ensayar sus líneas

El reconocido actor estadounidense, Denzel Washington, reveló que tiene algunos problemas al hablar luego de sufrir un accidente muy común.

En conversación con The New York Times, Denzel confesó que luego de morderse la lengua, la tiene muy hinchada, lo que le causa dificultades para hablar.

"Me mordí la lengua casi hasta la mitad hace unos meses. Está afectando mi habla. Me obliga a hablar más despacio", dijo el dos veces ganador del Oscar.

Washington no entró en detalles sobre el accidente, pero confesó que le está costando ensayar sus líneas para interpretar a "Otelo" en Broadway junto a Jake Gyllenhaal. Todo esto debido a su problema.

"Tengo una línea que dice: '¿A donde querés que vaya para responder a esta, su acusación?'. Es difícil decirla porque tengo la lengua hinchada", afirmó. "Este accidente me está afectando todo (...) No creo que se cure nunca", agregó.

"Ahora no estoy seguro de por qué me mordí la lengua, pero se puede decir que fue coincidencia y serendipia y todas esas cosas. En este momento, todo lo que hago lo hago desde la perspectiva de lo que Dios piensa, no de lo que ellos piensan", comentó.

Cabe recordar que Denzel Washington fue parte de películas como "El Justiciero", "Gladiador", "Hombre en llamas", "El vuelo", "Pequeños secretos", entre otras.

