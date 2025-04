Denunciante de Jorge Valdivia afirma que son cinco las víctimas, incluida una niña de 16

Una de las denunciantes de Jorge Valdivia, quien lo acusa por violación, reveló un potente mensaje a través de sus redes sociales, donde la mujer criticó al sistema judicial de nuestro país, y además confesó una impactante noticia.

“No acostumbro a ser una mujer que otro tenga que salvar. Y hoy en día, menos aún si se trata de creer en la justicia chilena”, expresó.

Además, reveló que aún no logra tener una segunda reunión con el fiscal a cargo del caso. “Uso mis propias herramientas para hacérselo saber”, señaló.

Cabe mencionar que también dio a conocer una impactante noticia, donde revela que hay cinco víctimas más.

“Con esto también establezco que somos cinco las víctimas, para dar cuenta de las niñas y mujeres que estamos a la espera de la justicia que se promete”, confesó.

Tal como manifestó, uno de los casos corresponde a una joven de 16 años, y otro a una mujer de 19 años.

“¿Por qué llevan tanto tiempo escondiendo que hay dos niñas en la misma situación?”, cuestionó.

“No entraré en detalles debido a la reserva del caso, pero ¿no cree usted que transparentar esto ante la sociedad chilena sería lo más sensato?”, señaló.

"¿No cree usted que transparentar esto ante la sociedad chilena sería lo más sensato? ¿Para que se ordene la situación y quien hoy goza de su libertad esté tras las rejas? ¿En lugar de dejar todo como estaba y tener a cinco víctimas que se atrevieron a denunciar bajo la capa de lo indigno? ¿Y así, sin más, decidir no tomar acción para reparar el daño que se me hizo, y que aún continúa con el hostigamiento, incluso a mi familia?", cerró, dirigiéndose al fiscal.

MENSAJES EN SU CONTRA

Bajo esta misma línea, después de publicar el comunicado, en una historia de Instagram, la tatuadora dio a conocer un mensaje en su contra por parte de un supuesto hincha del Colo Colo.

“¿La Garra Blanca es esta? ¿La que apoya a un violador? No me dan miedo, me dan vergüenza”, escribió, donde además, publicó el mensaje del colocolino: “Oye, déjate de huear al Mago, si te hubiesen violado como dices, no estarías tan campante subiendo tonterías, o al otro día de violada subiendo contenido a Instagram. Ridícula. Lo único que querís es sacar provecho”.

