Denuncian que Américo destrozó hotel tras ruptura con Yamila Reyna: recinto tuvo que dar declaraciones

El escándalo que terminó con la relación de Américo y Yamila Reyna no deja de sumar polémicos capítulos. Tras las fuertes discusiones en el Maule luego de su participación en el Festival Oro Verde 2026, en Contigo en la mañana se reveló un episodio que complica aún más la imagen del cantante: pocos días antes, el viernes 6 de febrero, habría perdido el control en un hotel de Iquique.

“Hizo mierda su pieza, sacó hasta los enchufes”, aseguró Eduardo De La Iglesia. “Los dueños del hotel denunciaron los daños en Carabineros”.

La información fue reforzada por Cecilia Gutiérrez: “Lo estuve reporteando ayer harto y claro, me confirman que existió ese episodio, que él habría destruido la habitación del hotel, incluso los enchufes, todo (...), a mí varias fuentes me confirman que eso sucedió, que incluso hay fotos de la habitación destruida, pero que el hotel no las va a compartir con la prensa por el tema de la protección a sus pasajeros”.

Sin embargo, la versión oficial del lugar difiere y agrega un nuevo giro a la polémica. El Hotel Gavina Costa Mar de Iquique emitió un comunicado para poner límites a los rumores:

“El Hotel no ha presentado ninguna denuncia ante autoridades competentes por hechos ocurridos en sus instalaciones. Hotel Gavina Costa Mar & Convention Center mantiene estrictos estándares para situaciones excepcionales, en el caso que estas se produzcan”.

Y reforzando la postura de privacidad ante el escándalo, agregaron: “Como política institucional, mantenemos estrictos estándares de confidencialidad respecto de todos nuestros huéspedes y de las situaciones que pudieran ocurrir al interior de nuestros hoteles”.

El choque entre versiones deja la pregunta en el aire: ¿hubo realmente destrozos o estamos frente a un episodio amplificado por la prensa y las redes? Lo cierto es que la tensión entre el cantante y la comediante sigue dando de qué hablar.

