Denuncian a Úrsula Achterberg por tomarse un departamento donde lleva más de un año viviendo gratis

Jeannete Osorio, mujer que acusa a la intérprete de tomarse su departamento hace más de un año, conversó con el matinal Contigo en la mañana, y reveló detalles del caso.

"A fines de marzo se me acerca una vecina y me pide como favor que les preste el departamento por el fin de semana a su hija y nieta", informó Osorio al programa matutino.

"Como sabía que me estaba cambiando de casa y el departamento estaba amoblado y sin moradores, me pareció bien, le dije que no tenía problema, porque yo también soy mamá", agregó.

A más de un año, entre lágrimas, Jeannette contó que la actriz no se fue nunca y se empezó a quedar gratis en el departamento.

"Creo que siempre tuvo la intención de quedarse. Me escribió que era su departamento, que la dejara tranquila y no le escribiera más", reveló la mujer.

"En un minuto, fue tanto mi apuro por sacarla, le dije que tenía arrendatarios. Dijo que ella necesitaba estar con su hija y que podía arrendar, pero nunca firmó un documento, no me pagó ni 10 pesos", relató.

Cabe mencionar de que Úrsula, conocida por su papel en Fuera de Control, debe 1 millón 300 mil pesos en gastos comunes, sin pagar lo que corresponde.

"Yo le diría que se vaya de mi departamento. No me va a pagar. Ha estado un año gratis en mi departamento usando todas mis cosas", indicó, donde a la vez detallo que en total, Úrsula Achterberg le adeuda cerca de 4 millones de pesos por todos los gastos en que ha incurrido.

JEANNETTE DEMANDÓ ANTE LA JUSTICIA

Con respecto a la denuncia que hiso, informó que: "La primera fui a Carabineros y coloqué la denuncia por usurpación. Cuando fui a Fiscalía, me dijeron que no a lugar, porque le había entregado voluntariamente las llaves"

"La segunda vez tuve que buscar abogado y el juicio está casi finalizado. Tengo que pagarle como un millón de pesos al receptor judicial para que le notifique a Carabineros y la puedan desalojar con fuerza pública. De otra manera, no ha querido irse", lamentó.

El equipo de Contigo en la mañana hizo varios intentos por contactar a la actriz, pero esta se negó a contestar, y no salió del departamento.

OTROS ESCÁNDALOS PÚBLICOS DE ÚRSULA

Cabe mencionar que en julio del 2009, Úrsula Achterberg, fue formalizada por hurto frustrado simple, luego de tratar de robar chocolates y cosméticos en una tienda.

Además, años después, la sorprendieron robando queso y arroz en un supermercado. A eso se suma una acusación por sustraer barras de chocolate y leche en polvo, quedando con arraigo nacional.

