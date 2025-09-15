Denisse Campos rompe el silencio y asegura que sus intervenciones estéticas son para ingresar a un reality: "Yo no quiero decaer físicamente"

Denisse Campos llamó la atención en redes sociales al anunciar que se sometió a múltiples intervenciones estéticas.

Lejos de mantenerlo en secreto, Campos decidió compartir abiertamente el proceso con sus seguidores, explicando que la decisión forma parte de su preparación para volver a la televisión, esta vez como parte de un nuevo reality show.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Daniella Campos, publicó imágenes desde la clínica, donde se le ve con marcas quirúrgicas en el rostro y el cuello, listas para ser intervenidas, donde también explicó en detalle cada uno de los procedimientos que conforman su transformación estética.

"Es súper bueno el doctor, porque me va a sacar unos lunares también", contó mientras mostraba las marcas. "No importa que salga fea, la cuestión es para que aprendan. Papada, mejilla. El doctor me quería poner un poco de cadera para mis seguidores", expresó Dennisse.

"Hicimos algunos cambios en la operación, me van a pasar unos rodillos de agujas por las estrías, tengo en la guatita. Me van a sacar todos los rollitos de las axilas", agregó.

Tal como reveló, esta transformación tiene un objetivo claro, por lo que aseguró que su motivación principal es por temas profesionales.

"Parte un poco porque tengo la intención de entrar nuevamente a un reality. Estoy en conversaciones con ellos", confesó Campos.

"También por el tema de que ya uno está entrando a la cercanía de los 50 años y yo no quiero decaer físicamente, todo lo contrario. Creo que (para) la mujer hoy día, son nuestros nuevos 30", añadió.

"Yo pienso que tengo 20 años menos en todo sentido, entonces queremos vernos así por dentro y por fuera, 20 años menos", cerró.

