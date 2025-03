Denisse Campos prepara millonaria demanda contra su hermana Daniella: asegura haber perdido trabajos por sus dichos

La ex modelo Denisse Campos se encuentra preparando lo que será su nueva revancha judicial, ya que reveló que presentará una demanda en contra de su hermana gemela Daniella Campos.

La acción judicial que será presentada este lunes se trata de una demanda en un tribunal civil por el delito de injurias y calumnias, por lo que estaría pidiendo una suma por compensación de $20 millones.

Lo anterior, de acuerdo a lo revelado por el programa “Hay que Decirlo” de Canal 13, se debe a que su hermana se refirió a ella en televisión como “enferma”, lo que le habría generado perjuicios laborales.

“Denisse dice que debido a esto perdió dos trabajos porque no la quisieron contratar porque supuestamente estaba enferma”, reveló la periodista Fany Mazuela.

“Daniella dice que no va a acreditar esto hasta que ocurra, que ahí va a hablar recién y que ella en ningún caso la injurió ni le imputó ningún delito. Eso dice Daniella. Que la trató de enferma, que sí le daba pena”, explicó la comunicadora.

Bajo este contexto, la profesional también desclasificó que Denisse hablará este viernes en el programa Only Fama de Mega, donde recibiría un pago de poco más de $1,5 millones. “Denisse está transformada en una mercenaria. Lo único que le interesa es el dinero. Lo digo porque comprometió su palabra para estar con nosotros esta tarde ¿Y qué pasó? Minutos después me dice que estará en Only Fama porque le pagan un millón y medio de pesos”, reveló.

