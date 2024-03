Denisse Campos asegura que Canal 13 quiere que su gemela Daniella entre al nuevo reality con ella: “Me encantaría, tengo tantas cosas que decirle”

Aunque se sabe que el nuevo reality de Canal 13 “Servir o Ganar” iniciará en abril, todavía no se han podido fichar a todos los miembros del elenco, y en ese sentido, la exmodelo Denisse Campos, aseguró que la estación, quería que ambas gemelas entraran juntas al encierro.

Según reveló al programa digital “Moda & Estilo”, cuando se reunió con la gente de la televisora, ellos le hicieron hincapié es que la idea era ir en duplas: "La verdad es que yo fui a una reunión con Canal 13, hablamos del reality y la idea de ellos es entrar con Daniella".

Sin embargo, aseveró que aparte de sus problemas personales, existe otra razón por la cual la panelista de TV+ no podría ingresar al show de telerealidad: "Daniella, lamentablemente tiene problemas legales, la mujer tiene arraigo nacional, entonces no puede viajar a Perú", precisó.

Cabe mencionar que las grabaciones, se van a realizar en la misma casa donde se realizó “Tierra Brava”, en la casona ubicada en el País vecino.

"Claramente la idea era que estuviésemos juntas, que nos reconciliáramos, pero yo creo que a la hue… se le hizo", exclamó sin filtro.

En esa misma línea y ahondando en los problemas que tiene son su gemela, Denisse agregó que por su parte: “Me encantaría (que entrara al reality), tengo tantas cosas que decirle (...) Yo creo que a ella se le come el cu… meterse a un reality conmigo, porque le voy a cantar la vida entera y a colores. Tiene miedo", remató.

Cabe mencionar que si bien ambas no han querido ahondar públicamente en que fue lo que las distanció, Daniella en “Sígueme” (show donde es panelista), aseguró que no se hablan hace 20 años, que siempre fueron “obligadas a competir”, además comentó que nunca fueron tan unidas y que su hija, no conoce a Denisse.



