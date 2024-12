Denise Rosenthal es hospitalizada tras problemas de salud: "Me dan miedo estas cosas"

El día martes, la cantante chilena, Denise Rosenthal, subió una fotografía a sus redes sociales donde se mostraba internada en una clínica de la Región Metropolitana.

Tras esto, muchos seguidores demostraron su preocupación, por lo tanto, la artista no dudó en revelar la situación que está atravesando.

"Tengo una hernia y es enorme, pero la voy a reabsorber y se va a ir a la csm (sic) porque mi cuerpo es hermoso y fuerte, y resiliente", reveló Denise en su cuenta de Instagram.

También la artista contó que sentía mucho dolor hace bastante tiempo por la hernia, y que es primera vez que se enfrenta a una situación de salud de este tipo.

"Nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper fuerte. Estoy bien y no es nada grave, pero me dan miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan, de hace mucho rato más encima", agregó.

Finalmente, Rosenthal expresó que: "Manden amor sanador".



PURANOTICIA